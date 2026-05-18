Polícia investiga denúncias de estupro de vulnerável e invasão de domicílio contra menor em Chupinguaia

A Polícia Militar registrou um caso gravíssimo na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, no município de Chupinguaia.

Uma mãe compareceu ao quartel da corporação para denunciar crimes que configuram estupro de vulnerável e estupro mediante violência e grave ameaça contra sua filha, uma menor de apenas 12 anos de idade.

O suspeito do crime segue sendo procurado pelas autoridades.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os abusos começaram após a menor conhecer o suspeito há alguns meses por meio da rede social Instagram.

O homem conseguiu convencer a criança a encontrá-lo pessoalmente no início de abril, na casa de terceiros, localizada no bairro Jardim Acácia, onde ocorreu a primeira relação sexual.

A mãe só descobriu o caso dois dias depois. Ao confrontar o suspeito pela internet, ele confessou o ato, mas alegou que não sabia a idade da vítima.

No entanto, mensagens extraídas do aplicativo e entregues à polícia desmentem a versão do homem, provando que ele tinha plena ciência de que se tratava de uma criança.

INVASÃO E NOVO ABUSO

A situação se tornou ainda mais alarmante na última sexta-feira, 15 de maio. A menor estava sozinha em casa quando foi surpreendida pelo agressor escondido dentro do imóvel. Devido ao susto extremo, a vítima desmaiou.

Ao recobrar a consciência, a menina percebeu que estava sofrendo um novo abuso sexual. Ela tentou gritar por socorro, mas o criminoso tampou sua boca com força para impedir qualquer reação, fugindo logo em seguida.

A mãe decidiu procurar o quartel da PM nesta segunda-feira em decorrência do abalo emocional da filha, que passou a sofrer crises constantes de ansiedade.

Além disso, o homem vinha perseguindo a menor no trajeto até a escola, gerando pânico na família. Diante disso, medidas protetivas de urgência foram solicitadas.

A PM realizou buscas minuciosas em endereços onde o suspeito poderia estar escondido, mas ele não foi localizado.

A Polícia Civil assumiu o caso. Devido a condições biológicas momentâneas da menor, o exame de corpo de delito será realizado nos próximos dias na cidade de Vilhena.

ALERTA FUNDAMENTAL AOS PAIS E RESPONSÁVEIS

Este caso serve como um duro e urgente aviso para as famílias de Chupinguaia, Vilhena e de toda a região do Cone Sul. O avanço da tecnologia e o acesso precoce a celulares e redes sociais têm facilitado a aproximação de predadores sexuais, que se escondem atrás de perfis na internet para ganhar a confiança de crianças e adolescentes.

Especialistas e autoridades reforçam a necessidade de os pais adotarem medidas rigorosas de proteção:

Monitore o uso da internet: Tenha acesso às senhas, redes sociais e aplicativos de mensagens de seus filhos. O uso de ferramentas de controle parental é fortemente recomendado.

Converse abertamente: Crie um canal de diálogo sem julgamentos. As crianças precisam saber que podem contar tudo aos pais caso se sintam desconfortáveis ou ameaçadas por alguém.

Conheça as amizades virtuais: Questione com quem os menores conversam na internet e nunca permita encontros a sós com pessoas conhecidas apenas no ambiente digital.

Atenção a mudanças de comportamento: Isolamento, queda no rendimento escolar, crises de ansiedade ou medo repentino de sair de casa são sinais de alerta de que algo pode estar errado.

A segurança dos filhos começa com a vigilância ativa e o cuidado diário dentro do próprio lar.