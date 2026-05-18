Ieda Chaves entrega trator de R$ 350 mil a produtores do distrito de União Bandeirantes

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) esteve no último sábado (16), na Linha F, quilômetro 27, na Associação de Desenvolvimento Agrícola e Ambiental de Produtores e Produtoras Rurais do Vale do Rio do Contra (Asprovale) para entregar um investimento de R$ 350 mil destinado ao fortalecimento da produção rural do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. O recurso, pleiteado junto à Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), foi usado na aquisição de um trator agrícola que atenderá os produtores associados.

Em sua fala, Ieda Chaves destacou a ligação pessoal com o setor produtivo e reafirmou o compromisso com a agricultura familiar em Rondônia. “Fui criada dentro da agricultura. Meu pai foi produtor rural a vida inteira, e cresci acompanhando esse trabalho no campo. Sabemos da importância de quem produz o alimento que chega à mesa das famílias nas cidades. Como parlamentar, temos a obrigação de conhecer todas as regiões e apoiar as associações rurais dentro das possibilidades”, afirmou.

A parlamentar também ressaltou a importância das associações para o desenvolvimento do setor e disse que o seu mandato tem priorizado o atendimento de demandas diretamente nas comunidades rurais.

Durante o encontro, representantes da associação destacaram o impacto do investimento para os produtores da região. “Estamos muito felizes e agradecidos. Tivemos a oportunidade de apresentar nossa demanda à deputada Ieda Chaves e hoje estamos sendo contemplados com esse grande benefício. Tenho certeza de que esta é a primeira parceria de muitas que virão”, afirmou o presidente da associação, Antônio Cardoso, o Popó.

Balanço

O investimento integra as ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e ao apoio às associações rurais de Rondônia. Desde o início do mandato, em 2023, foram destinados quase R$ 8 milhões ao setor, beneficiando cerca de 15 municípios.