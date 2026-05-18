Sílvia Cristina entrega motoniveladora para Presidente Médici e destaca compromisso com resultados

Durante a solenidade, a parlamentar destacou a importância de investimentos que tragam benefícios diretos para a população, especialmente para os municípios do interior.

“O povo quer ver resultados. Promessas vazias não sustentam discursos. A população cobra ação concreta, que muda a vida das pessoas e faz a diferença na sociedade”, afirmou Sílvia Cristina.

Segundo a deputada, o maquinário será utilizado na recuperação de estradas rurais e na execução de serviços de infraestrutura, contribuindo para o fortalecimento do setor produtivo e para a melhoria do tráfego nas áreas rurais do município.

A expectativa é de que a nova motoniveladora auxilie no escoamento da produção agrícola, além de garantir melhores condições de circulação para moradores e produtores rurais da região.

Sílvia Cristina ressaltou ainda que o mandato tem destinado recursos para diferentes áreas e municípios de Rondônia, com foco em ações que atendam diretamente as necessidades da população.

“Temos destinado recursos para todas as áreas, em todas as regiões, beneficiando a população e sendo parceiros dos municípios. Nossa identificação é com a saúde, mas também cuidamos das demais áreas e realizamos um mandato municipalista”, concluiu a parlamentar.