Homem pula portão, ameaça ex-esposa e acaba preso com pistola municiada em Vilhena

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada da última sexta-feira, 15 de maio, no bairro Residencial Alphaville, em Vilhena.

O suspeito foi detido em um contexto de violência doméstica após ameaçar a ex-companheira e ser flagrado com uma pistola carregada e pronta para o uso no interior da residência.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para deslocar-se até uma residência localizada na Rua 7603, onde um caso de violência doméstica estava em andamento.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram o suspeito, identificado pelas iniciais S. S. R., postado em frente ao imóvel.

Em contato com a vítima, de 43 anos, ela relatou que está separada do homem, mas que ambos ainda dividem o mesmo teto temporariamente porque ele alegava não ter outro lugar para morar.

A mulher informou que, desde o período da manhã, vinha sofrendo com discussões e ameaças motivadas por desentendimentos sobre a posse de um veículo do casal.

Já no final da noite, por volta das 23h, o suspeito pulou o portão da casa e a acordou de forma ríspida para exigir as chaves do automóvel.

Durante o bate-boca, o homem avançou em direção à ex-esposa com a aparente intenção de agredi-la fisicamente. Temendo por sua integridade, ela correu para o interior do imóvel, trancou as portas e acionou o telefone 190.

ARSENAL APREENDIDO

Durante o atendimento da ocorrência, o filho do casal interveio e delatou aos policiais que o pai escondia uma arma de fogo na residência. Com a autorização e o acompanhamento da proprietária, os militares realizaram uma busca no quarto e localizaram uma pistola Taurus G2c, calibre 9mm.

O armamento estava pronto para o disparo, alimentado com uma munição na câmara e outras 10 no carregador. Dando continuidade às buscas, a equipe localizou dois carregadores sobressalentes e mais 28 munições intactas, incluindo três cartuchos de alto impacto do tipo ponta oca, totalizando 39 munições apreendidas.

Questionado sobre a legalidade do objeto, o homem alegou que possuía o devido registro, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse o porte ou a posse legal.

MEDIDAS PROTETIVAS

Diante dos fatos e do iminente risco à integridade física da família, S. S. R., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Na delegacia, a vítima revelou que este não foi um caso isolado, uma vez que o ex-marido já possui históricos e registros policiais anteriores por violência doméstica.

Ela manifestou o desejo de representar criminalmente contra o suspeito e solicitou medidas protetivas de urgência para que ele seja afastado definitivamente do lar.