Seguro Rural do Sicoob evita prejuízo para produtor rural após barracão ser destruído por tempestade em Vilhena

O produtor rural e cooperado da Sicoob Credisul, Valmir Batista de Araújo, de Vilhena, evitou um grande prejuízo após ter um barracão completamente destruído por uma forte ventania. O imóvel estava segurado havia apenas três dias, após a renovação do seguro multirrisco rural.

Segundo Valmir, a contratação quase não aconteceu. Ele conta que recebeu a ligação do gerente enquanto estava no frigorífico e, inicialmente, resistiu à renovação. “Eu estava no frigorífico e meu gerente me ligou para renovar o seguro. Resisti em fazer, mas fiz”, relembra.

Três dias depois, durante o carregamento de gado na propriedade, o produtor foi surpreendido pela força do vento. “No dia, eu estava carregando um gado. Vi o vento forte e corri para lá, mas não tinha mais nada. Foi feio, derrubou tudo, não ficou nada”, conta.

Após o ocorrido, Valmir acionou o seguro enviando fotos e vídeos dos danos causados pela tempestade. Cerca de 40 dias depois, recebeu a indenização, utilizada para reorganizar a estrutura da propriedade e dar continuidade às atividades.

Para o produtor, a experiência mudou a percepção sobre proteção no campo. “O seguro pagou tudo. Hoje eu vejo que é um investimento, porque a gente nunca sabe quando vai precisar”, afirma.

A situação também influenciou outros produtores da região. Segundo ele, um vizinho decidiu contratar o seguro após acompanhar o caso.

Casos como o de Valmir ajudam a mostrar a importância do seguro rural diante do aumento dos eventos climáticos extremos que impactam a produção agropecuária. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam que o setor arrecadou cerca de R$ 12,9 bilhões em 2025.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o seguro rural é uma das principais ferramentas de gestão de risco no campo, auxiliando produtores diante de perdas provocadas por eventos climáticos como ventanias, granizo e excesso de chuvas.

Produtores interessados em conhecer mais sobre o Seguro Rural podem procurar uma agência da Sicoob Credisul ou conversar com o seu gerente clicando aqui.

Assista ao vídeo e confira mais sobre o caso: https://youtu.be/qHS1Hk_BF6s?si=Mt2du8scRWqtR4wW