Em cerimônia de abertura, prefeito faz prestação de contas e exalta união de forças para realização da ExpoVihena

Teve início nesta quinta-feira, 21, a ExpoVilhena 2026, evento idealizado pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) com iniciativa da Prefeitura de Vilhena, patrocínio da Sicoob Credisul e parceiros, e organização da Ditado Produções.

Com o objetivo de resgatar tradições, fortalecer o comércio regional e impulsionar o agronegócio, a feira reúne entretenimento, empreendedorismo e oportunidades de negócios em uma programação direcionada às famílias.

Com entrada franca, o Parque de Exposições Ilário Bodanese registrou grande movimentação de público na noite de abertura. Os visitantes puderam acompanhar as exibições de dezenas de expositores de diversos segmentos, com destaque para o setor de veículos, máquinas e implementos agrícolas.

Entre as principais atrações do evento está a Feira Multissetorial, espaço organizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com a prefeitura, voltado ao atendimento e fortalecimento do microempreendedor individual. A estrutura do parque conta ainda com praça de alimentação, expositores e parque de diversões.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades regionais e estaduais na arena do parque. Durante o ato, o secretário municipal de Agricultura, Gilvaneio da Veiga, destacou a necessidade de eventos como este para movimentar a agricultura e o agronegócio local. “É da união de forças que surgem iniciativas como esta, então só tenho a agradecer a todos que somaram forças conosco para este grande evento”, destacou.

O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, aproveitou o momento para explicar ao público presente a origem e destinação dos recursos públicos utilizados no evento, como forma de prestação de contas. “Essa festa custa cerca de R$ 7 milhões, a prefeitura está entrando com R$ 2 milhões, que é de emenda parlamentar destinada para isso. O restante dos custos então é com os patrocinadores, com a comercialização por parte da empresa organizadora. A gente junta forças e a população que sai ganhando com a realização da festa”, explicou.

A programação na arena foi iniciada com o concurso que elegeu a realeza da ExpoVilhena 2026. Isabela Mendes foi coroada a rainha desta edição, acompanhada por Juliana Rose, eleita princesa, e Ana Alves, que recebeu o título de madrinha da feira.