Torneiro mecânico morre após perder o controle de carro e capotar na zona rural de Cerejeiras

Um grave acidente automobilístico registrado nesta sexta-feira, 22 de maio, tirou a vida do torneiro mecânico Wederson Oliveira da Silva, de 34 anos.

A tragédia ocorreu em uma estrada vicinal na zona rural do município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima trafegava pela estrada da Terceira Eixo em seu automóvel.

No trecho compreendido entre as Linhas 8 e 9, por motivos que ainda serão apurados pelas autoridades, Wederson perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o veículo consecutivamente.

Com o impacto da capotagem, ele foi lançado para fora do carro, que acabou caindo sobre o seu corpo.

Populares que passavam pela localidade logo após o acidente agiram rapidamente e conseguiram desvirar o automóvel para tentar prestar socorro ao motorista. No entanto, o trabalhador já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e registrar a ocorrência. Após a realização dos trabalhos periciais de praxe para coletar dados que ajudem a identificar a causa do acidente, o corpo da vítima, que era moradora da cidade de Cerejeiras, foi removido pela equipe da Funerária Bom Jesus.

O corpo passará por exames de necropsia para a liberação legal. O torneiro mecânico era casado e deixa a esposa e um casal de filhos.

Detalhes sobre o horário do velório e do sepultamento, que ocorrerão em Cerejeiras, ainda serão definidos pela família.