Vídeo que flagrava homem dançando na rua registra momento exato de acidente em Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira, 22 de maio, na Avenida Melvin Jones, entre as Avenidas 1506 e 1507, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O fato ganhou grande repercussão após o momento exato da colisão ser capturado por acaso em um vídeo que circula nas redes sociais.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista trafegava pela via principal quando houve a colisão com o carro.

O acidente aconteceu em um horário de pico, período em que o trecho registra um fluxo intenso de veículos de passeio e motocicletas devido ao encerramento do horário comercial.

Com a força do impacto, o piloto da moto sofreu ferimentos consideráveis. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizada rapidamente, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional para avaliação médica.

Testemunhas relataram que a condutora do automóvel permaneceu na cena do acidente o tempo todo e prestou total assistência ao ferido.

FLAGRANTE POR ACASO VIRALIZA

O diferencial do sinistro ficou por conta de um registro audiovisual inusitado. Pessoas que estavam nas proximidades gravavam um homem, que realizava uma dança em frente a um carro estacionado na avenida.

Enquanto os populares se divertiam com a cena e filmavam a situação, a câmera acabou registrando ao fundo o momento exato da violenta batida entre os veículos.

As imagens foram publicadas em grupos de mensagens e redes sociais logo após o ocorrido e rapidamente viralizaram entre os internautas de Vilhena.

As circunstâncias e as responsabilidades pela colisão transversal agora deverão ser formalmente apuradas pelas autoridades de trânsito competentes.

>>>Vídeo foi desfocado: