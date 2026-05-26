Ônibus e carro se envolvem em acidente no Centro de Vilhena; colisão deixa apenas danos materiais

Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus de transporte escolar terceirizado e um carro de passeio movimentou o setor de segurança pública na área central de Vilhena.

A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Marques Henrique com a Avenida Liberdade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares confirmaram a veracidade dos fatos e realizaram o isolamento da via para colher as informações.

DINÂMICA DO ACIDENTE

Em contato com a condutora do ônibus escolar, ela relatou aos policiais que trafegava pela Avenida Marques Henrique e que sinalizou com a antecedência necessária a intenção de realizar uma conversão à esquerda.

No entanto, ela afirmou que não percebeu a aproximação do outro automóvel que seguia no mesmo fluxo viário, o que acabou provocando a batida entre a lateral direita do ônibus e a lateral direita do carro.

APENAS DANOS MATERIAIS

Apesar do susto e do tamanho dos veículos envolvidos, o impacto resultou apenas em avarias nas latarias. Não houve o registro de passageiros ou motoristas lesionados na colisão.

A Polícia Militar chegou a entrar em contato com a Perícia Técnica (POLITEC) da Polícia Civil para os trabalhos de praxe no local.

Contudo, os plantonistas informaram que não haveria o deslocamento da equipe pericial devido à ausência de vítimas com lesões.

Diante disso, os policiais militares confeccionaram o boletim de ocorrência por sinistro de trânsito com danos materiais e orientaram os motoristas envolvidos sobre os procedimentos para a liberação das vias.