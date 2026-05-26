TRAGÉDIA: bebê de 1 ano e 5 meses morre após se afogar em balde com água em Vilhena

Uma tragédia chocou a população de Vilhena na noite desta terça-feira, 26 de maio.

Um bebê de apenas 1 ano e 5 meses de idade perdeu a vida após sofrer um afogamento doméstico e dar entrada em estado gravíssimo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a criança teria se acidentado ao cair dentro de um balde contendo água na residência da família.

SOCORRO E ÓBITO

Assim que perceberam a situação, familiares socorreram o bebê imediatamente e o conduziram até a unidade de saúde pública.

A criança deu entrada no pronto-socorro apresentando um quadro de parada respiratória decorrente do afogamento.

De pronto, uma equipe médica e de enfermagem da UPA iniciou os procedimentos de reanimação cardiopulmonar e manobras de emergência.

Contudo, apesar de todos os esforços e do protocolo de salvamento realizado pelos profissionais de saúde, o organismo da criança não respondeu aos estímulos e o óbito foi formalmente constatado pouco tempo depois.

O caso comoveu as equipes de plantão e deverá ser acompanhado pelas autoridades competentes para os trâmites legais de praxe.