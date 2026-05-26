PM fecha cerco em ponto de venda de drogas e prende suspeitos com entorpecentes em Vilhena

Um conhecido ponto de comercialização de entorpecentes foi alvo de uma eficiente abordagem da Polícia Militar no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

A ação resultou na apreensão de drogas, na retenção de uma motoneta e na condução de quatro pessoas à delegacia, incluindo dois apenados que violavam ordens judiciais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático habitual na Rua 1513 devido às frequentes denúncias de intenso tráfico de drogas na localidade.

Ao se aproximarem de um endereço suspeito, os militares flagraram o exato momento em que um homem, identificado pelas iniciais V. S. S., estacionou uma motoneta Honda C100 Biz de cor preta no meio da via e, sem desembarcar, passou a gesticular chamando as pessoas que ali estavam para entregar um objeto que escondia na mão.

TENTATIVA DE FUGA E ABORDAGEM

No local, havia uma aglomeração de pessoas, entre as quais foram identificados W. A. G., S. E. D. e L. R. A. Ao perceberem a aproximação da viatura, vários suspeitos não identificados iniciaram uma correria e conseguiram fugir por rumo ignorado.

Os quatro indivíduos restantes tentaram se dispersar apressando os passos e olhando para o chão, mas foram rapidamente cercados e contidos pelos policiais.

Durante a revista pessoal de rotina, os militares encontraram no bolso de L. R. A., um aparelho celular Samsung de cor branca e um invólucro plástico contendo uma porção de pedras cristalizadas de substância análoga ao crack.

Já com o condutor da motoneta, V. S. S., os policiais constataram que os objetos que ele escondia na mão tratavam-se de três invólucros plásticos recheados com porções de crack e maconha.

Ao serem questionados sobre o flagrante, L. R. A., W. A. G., e S. E. D., admitiram espontaneamente que são usuários assíduos de entorpecentes e que estavam no local especificamente para comprar e consumir drogas. O motociclista V. S. S., optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, revelando apenas que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a checagem dos dados no sistema da Justiça, os policiais constataram que W. A. G., e S. E. D., são velhos conhecidos do meio policial por envolvimento em crimes reiterados e que ambos cumprem pena sob o regime de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Eles estavam fora do perímetro e do horário permitidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), violando deliberadamente as restrições impostas pela condenação penal.

Em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os policiais aplicaram as multas administrativas cabíveis ao condutor inabilitado. A Honda Biz foi apreendida e removida por um guincho até o pátio da Ciretran.

Diante das evidências e da posse dos entorpecentes, todos os envolvidos receberam voz de prisão.

Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis por parte da Polícia Civil.