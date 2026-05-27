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quarta-feira, 27 de maio de 2026.

Fintech de Pimenta Bueno conquista espaço nacional no setor de pagamentos eletrônicos

Uma empresa nascida no interior de Rondônia vem ganhando destaque no cenário nacional de meios de pagamento. A Sidepay, fintech sediada em Pimenta Bueno, tem ampliado sua atuação em todo o país por meio da oferta de maquininhas de cartão e soluções financeiras voltadas principalmente para pequenos e médios empreendedores.

Atualmente, a empresa possui clientes em todos os estados brasileiros e já ultrapassou a marca de R$ 600 milhões em transações processadas. O crescimento colocou a fintech entre as empresas mais bem avaliadas do segmento, sendo reconhecida como a 13ª melhor empresa de meios de pagamento do Brasil pelo Reclame Aqui.

A expectativa da companhia para 2026 é ainda mais ambiciosa: alcançar R$ 1 bilhão em transações financeiras processadas ao longo do ano.

Segundo a empresa, o diferencial da plataforma está na combinação entre tecnologia, segurança e condições acessíveis para os empreendedores. Entre os serviços oferecidos estão maquininhas sem cobrança de aluguel, ausência de taxas ocultas, split de pagamentos e taxas consideradas competitivas no mercado.

Além disso, a fintech aposta em equipamentos modernos e em soluções que facilitam a rotina financeira dos negócios, buscando atender desde pequenos comerciantes até empresas em expansão.

O crescimento da Sidepay também reforça o potencial do empreendedorismo rondoniense no setor de tecnologia e inovação, demonstrando que empresas do interior da Região Norte podem alcançar relevância nacional em segmentos altamente competitivos da economia digital.

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