Fintech de Pimenta Bueno conquista espaço nacional no setor de pagamentos eletrônicos

Uma empresa nascida no interior de Rondônia vem ganhando destaque no cenário nacional de meios de pagamento. A Sidepay, fintech sediada em Pimenta Bueno, tem ampliado sua atuação em todo o país por meio da oferta de maquininhas de cartão e soluções financeiras voltadas principalmente para pequenos e médios empreendedores.

Atualmente, a empresa possui clientes em todos os estados brasileiros e já ultrapassou a marca de R$ 600 milhões em transações processadas. O crescimento colocou a fintech entre as empresas mais bem avaliadas do segmento, sendo reconhecida como a 13ª melhor empresa de meios de pagamento do Brasil pelo Reclame Aqui.

A expectativa da companhia para 2026 é ainda mais ambiciosa: alcançar R$ 1 bilhão em transações financeiras processadas ao longo do ano.

Segundo a empresa, o diferencial da plataforma está na combinação entre tecnologia, segurança e condições acessíveis para os empreendedores. Entre os serviços oferecidos estão maquininhas sem cobrança de aluguel, ausência de taxas ocultas, split de pagamentos e taxas consideradas competitivas no mercado.

Além disso, a fintech aposta em equipamentos modernos e em soluções que facilitam a rotina financeira dos negócios, buscando atender desde pequenos comerciantes até empresas em expansão.

O crescimento da Sidepay também reforça o potencial do empreendedorismo rondoniense no setor de tecnologia e inovação, demonstrando que empresas do interior da Região Norte podem alcançar relevância nacional em segmentos altamente competitivos da economia digital.