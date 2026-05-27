Wiveslando Neiva destaca fortalecimento das agroindústrias durante visita à Rondônia Rural Show Internacional 2026

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) visitou nesta quarta-feira (27) os produtores rurais e representantes das agroindústrias que estão expondo seus produtos na Rondônia Rural Show Internacional 2026.

Durante a agenda, o pré-candidato ao cargo de deputado estadual Wiveslando destacou a importância do incentivo à produção rural para fortalecer a economia, gerar empregos e impulsionar o desenvolvimento de Rondônia.

Segundo Wiveslando Neiva, o crescimento da produção rural e das agroindústrias representa uma oportunidade de ampliar a geração de renda e valorizar o trabalho das famílias produtoras. “Rondônia é um estado produtivo, que cresce graças à força do homem e da mulher do campo. Incentivar a produção rural significa investir em desenvolvimento, emprego, renda e qualidade de vida para nossa população. As agroindústrias têm um papel fundamental porque agregam valor aos produtos e fortalecem a economia regional”, afirmou.

Wiveslando também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, pré-candidato a deputado federal, no fortalecimento das agroindústrias e no apoio aos produtores rurais em diversas regiões do estado. De acordo com ele, a atuação parlamentar tem garantido investimentos importantes para fomentar a produção rural e ampliar oportunidades para quem vive da agricultura familiar. “O deputado Ezequiel Neiva tem desempenhado um trabalho muito importante no incentivo às agroindústrias, buscando recursos, apoiando projetos e articulando ações que ajudam os produtores a crescerem. Esse apoio fortalece o setor produtivo e contribui diretamente para o desenvolvimento de Rondônia”, destacou Wiveslando Neiva.

Durante a visita, Wiveslando Neiva também enalteceu a importância das feiras agropecuárias para promover os produtos rondonienses e ampliar a visibilidade da produção local. Para ele, eventos como a Agrocom, a Rondônia Rural Show Internacional 2026 e outras exposições fortalecem o setor produtivo e aproximam produtores, investidores e consumidores. “As feiras agropecuárias são fundamentais porque mostram a força da produção de Rondônia. São espaços que valorizam nossos produtores, divulgam produtos de qualidade e abrem portas para novos negócios. Rondônia tem potencial e produtos que merecem reconhecimento dentro e fora do estado”, encerrou.