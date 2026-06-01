Polícia Federal faz operação e mira suspeito de crimes cibernéticos contra menores em Colorado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, no domingo (31/5), a Operação “Lucerna”, com a finalidade de cumprir um mandado de busca e apreensão no município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

O objetivo é aprofundar a apuração de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, especialmente condutas envolvendo, em tese, a produção, o armazenamento e a posse de material de abuso sexual de crianças e de adolescentes mediante internet.

A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por organismo internacional. As apurações pela PF indicaram a possível utilização de plataformas digitais, redes sociais e serviços de armazenamento em nuvem para a prática das condutas investigadas.

Durante o cumprimento da medida judicial, foi apreendido um aparelho celular, que será submetido à análise pericial, a fim de identificar elementos probatórios relacionados aos fatos, de verificar eventual existência de arquivos ilícitos, de comunicações, de vínculos com contas digitais e outros dados de interesse da investigação.