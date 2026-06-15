Homem é esfaqueado durante assalto em ponto conhecido pelo tráfico de drogas em Vilhena

Um homem foi vítima de roubo seguido de agressão com faca no domingo (14), em Vilhena.

O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros à vítima antes de encaminhá-la ao Hospital Regional.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência foi registrada na Avenida Melvin Jones, nas proximidades de um mercado, após denúncia de um possível roubo.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima sendo atendida pelos bombeiros devido a um ferimento provocado por arma branca.

Segundo relato da vítima, ela estava em uma residência abandonada conhecida por ser frequentada por usuários de drogas quando foi abordada por um homem.

O suspeito teria ameaçado a vítima com uma faca e exigido a entrega de um aparelho celular. Ao tentar impedir o roubo, a vítima acabou atingida no braço esquerdo por um golpe de faca.

Após a agressão, o autor fugiu levando o celular. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional para atendimento médico.

De posse das informações, a Polícia Militar realizou buscas na região e localizou um homem com características semelhantes às informadas pela vítima no local onde o crime teria ocorrido. Durante a abordagem, ele negou envolvimento no assalto.

Os policiais registraram uma fotografia do suspeito e a apresentaram à vítima no hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, o reconhecimento foi imediato, sendo o homem apontado como autor tanto do roubo quanto da agressão.

Apesar das diligências realizadas, os policiais não encontraram o aparelho celular levado durante o crime nem a faca que teria sido utilizada na ação.

Diante dos indícios reunidos e do reconhecimento feito pela vítima, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.