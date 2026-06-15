Homem é preso por furto em propriedade rural e objeto levado é recuperado em Cabixi

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de furtar objetos de uma propriedade rural e recuperou parte dos bens subtraídos na noite do último sábado (13), no município de Cabixi.

De acordo com a ocorrência, a vítima relatou que chegou à chácara da família acompanhada do pai e flagrou um indivíduo deixando o imóvel carregando caixas térmicas.

Ao ser questionado, o homem, identificado pelas iniciais T. R. Q. O., de 29 anos, afirmou que utilizaria os objetos em uma pescaria e que estaria apenas pegando-os emprestados.

Diante da situação, o pai da vítima permitiu que o suspeito levasse apenas uma das caixas. No entanto, ao realizarem uma vistoria no imóvel, os proprietários perceberam que outros objetos também haviam desaparecido.

Com as características do suspeito em mãos, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem em um bar da cidade. Durante a abordagem, ele negou envolvimento no furto.

Em continuidade às diligências, os militares encontraram uma das caixas térmicas pertencentes à vítima na residência do proprietário do estabelecimento, identificado pelas iniciais C. M. O., de 41 anos.

O comerciante informou que o suspeito havia oferecido o objeto para venda por R$ 100,00. Acreditando tratar-se de uma negociação legítima, ele adquiriu a caixa para uso em seu trabalho.

Após ser informado sobre a origem ilícita do bem, entregou-o espontaneamente aos policiais e afirmou não ter conhecimento do paradeiro dos demais objetos furtados.

Diante das evidências reunidas, T. R. Q. O. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais cabíveis foram adotados.