Homem tem celular roubado após sair de casa noturna em Vilhena

Um homem foi vítima de roubo na madrugada de domingo (14), em Vilhena, após sair de uma casa noturna e seguir em direção à sua residência.

O crime aconteceu nas proximidades de um posto de combustíveis, na região da avenida Paraná.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na Rua RF-04, no bairro Embratel.

No local, a vítima relatou que havia acabado de deixar um estabelecimento noturno quando foi abordada por ocupantes de um veículo.

Segundo o relato, dentro do automóvel estavam dois homens e duas mulheres. Em determinado momento, um dos ocupantes desceu do carro e subtraiu um aparelho celular da vítima.

Ainda de acordo com a denúncia, o suspeito chegou a tentar levar a bicicleta que estava com o homem, mas desistiu e retornou ao veículo.

Após a ação, o grupo fugiu do local tomando rumo ignorado. A vítima seguiu para sua residência e acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Os policiais realizaram buscas pelas imediações na tentativa de localizar os suspeitos e o veículo utilizado no crime, porém ninguém foi encontrado.

O caso foi registrado e deverá ser investigado pela Polícia Civil.