Jovem é detido após ameaçar integrante da segurança durante evento em parque de exposições em Colorado

Na madrugada do último domingo (14), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça após intervir em um desentendimento ocorrido durante um evento realizado no parque de exposições localizado às margens da BR-435, em Colorado do Oeste.

O caso envolveu uma integrante da equipe de segurança privada e um frequentador de 20 anos.

Segundo o relato da profissional, ela e outros membros da equipe identificaram o jovem, identificado pelas iniciais A. J. S. G., portando um recipiente de vidro contendo bebida alcoólica, item cuja circulação era proibida no interior do evento por questões de segurança.

Ao ser orientado a descartar ou guardar o objeto, o rapaz teria se recusado a cumprir a determinação e passado a agir de forma hostil.

Conforme a denúncia, ele dirigiu-se à segurança com palavras de cunho intimidatório, afirmando que resolveria a situação fora do recinto após o término do evento.

A vítima relatou aos policiais que se sentiu ameaçada e temeu por sua integridade física em razão das declarações proferidas pelo suspeito.

Uma equipe da Força Tática realizou diligências e localizou o jovem nas dependências do evento. Durante a abordagem e busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas à base operacional instalada no local para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.