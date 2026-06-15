Motocicleta furtada durante evento em Chupinguaia é encontrada abandonada às margens de rodovia

Uma motocicleta foi furtada na madrugada de sábado (14) durante um evento realizado em Chupinguaia.

O veículo foi localizado pouco tempo depois abandonado às margens de uma rodovia, mas o autor do crime não foi identificado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima acionou a Polícia Militar após perceber que sua motocicleta havia desaparecido do local onde estava estacionada.

O veículo havia sido deixado no pátio de um estabelecimento enquanto o proprietário participava de um show realizado na cidade.

Segundo o relato, a motocicleta permaneceu estacionada com a chave na ignição por cerca de uma hora. Ao retornar ao local, por volta da 1h da manhã, o proprietário constatou que o veículo havia sido levado por pessoa desconhecida.

Após comunicar o furto à Polícia Militar, a própria vítima iniciou buscas pela região e conseguiu localizar a motocicleta abandonada às margens da rodovia, nas proximidades de um lavador de veículos.

A guarnição realizou diligências com o objetivo de identificar e localizar o responsável pela subtração do veículo, porém nenhum suspeito foi encontrado até o momento. Também não foram obtidas informações que pudessem indicar o paradeiro do autor.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para conhecimento e providências da autoridade policial competente.