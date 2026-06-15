Motociclista morre e passageira fica em estado grave após acidente em Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e um caminhão resultou na morte de um motociclista identificado como Daniel Pereira Carvalho e deixou uma mulher gravemente ferida na noite desta segunda-feira (15), em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a colisão ocorreu na avenida Marechal Rondon, nas proximidades da loja Havan, no bairro Tancredo Neves, saída para Cuiabá.

Equipes do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de segurança foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com informações preliminares, o condutor de um automóvel teria tentado realizar uma ultrapassagem quando acabou colidindo frontalmente com a motocicleta. Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados ao solo.

Ainda segundo relatos de testemunhas, um caminhão que trafegava pela via acabou atingindo o motociclista após a queda. A vítima sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ainda com sinais vitais, sendo encaminhada ao Hospital Regional.

Apesar dos esforços das equipes médicas, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar. A passageira da motocicleta também foi socorrida e permanece em estado grave.

Testemunhas relataram ainda que o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e teria deixado o local após o acidente. No entanto, essa informação ainda deverá ser apurada oficialmente pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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