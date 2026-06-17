Ieda Chaves entrega van de R$ 300 mil e reforça a saúde de Primavera de Rondônia

Com o objetivo de assegurar dignidade aos pacientes que precisam se deslocar de Primavera de Rondônia para atendimentos em Porto Velho ou outros municípios, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) entregou, nesta segunda-feira (15), uma van zero quilômetro com 17 lugares.

O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar individual no valor de R$ 300 mil, destinada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsau).

“Fico muito feliz e grata por poder entregar esta van, porque o nosso mandato sempre foi voltado para o social, em todas as áreas, seja na saúde, na educação ou na agricultura. Onde existem pessoas em situação de vulnerabilidade, é ali que buscamos estar presentes. Estamos longe de alguns municípios, mas sou deputada estadual de todo o estado de Rondônia, e procuro atender todas as demandas que chegam até o nosso gabinete”, declarou Ieda Chaves.

A parlamentar destacou que “ter a oportunidade de viajar com mais conforto, em um veículo climatizado e adequado, faz diferença diretamente na vida dessas pessoas. É um investimento que chega para cuidar de quem mais precisa”. Para Ieda Chaves, o suporte via Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) é fundamental para dar agilidade a quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Necessidade local e agradecimentos

Durante o ato oficial, o vice-prefeito de Primavera de Rondônia, Elias Andriato Ribeiro (MDB), agradeceu o investimento. “Nosso município pequeno, mas que possui grandes necessidades de um grande. A gente deixa aqui a nossa gratidão e continue investindo aqui e seja sempre-vinda”.

O titular da Semsau, Lodovico Benlolo Moreira, classificou a entrega como um presente para a cidade. “Agradeço imensamente a quem está proporcionando isso para o nosso município, a nossa deputada Ieda Chaves, que tem esse olhar diferenciado para a saúde, para os nossos municípios. Então, agradeço imensamente esse veículo aqui, pois ele vai, pode ter certeza, fazer a diferença na vida de muita gente”, afirmou, reiterando que a chegada do veículo reforça a atenção humanizada aos pacientes.

“Agradeço pelo carinho. É difícil a gente ver alguém lá da capital investir em um município pequeno. Você teve esse olhar e atendeu o nosso pedido e agora esse veículo vai dar mais conforto e qualidade de vida aos nossos pacientes. Nós muito obrigado, seja sempre bem-vinda”, acrescentou o presidente da Câmara Municipal, Rogério Barbosa Rodrigues (MDB).

Balanço

Para fortalecer a rede pública de atendimento, a deputada estadual Ieda Chaves já destinou mais de R$ 20 milhões aos municípios rondonienses desde o início de seu mandato. Os recursos, viabilizados por meio de emendas parlamentares, foram aplicados na aquisição de ambulâncias, equipamentos hospitalares, medicamentos, materiais permanentes e veículos utilitários.

Registros

O evento contou ainda com a participação de Cesar Lara, chefe de gabinete da prefeitura, e de Glaucimeire Venturin, diretora administrativa da Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel de Lara.