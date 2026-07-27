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terça-feira, 28 de julho de 2026.

Equipe feminina de futsal de Chupinguaia conquista seletiva estadual e garante vaga nos JEBs em Brasília

Alunas da Escola Moacyr Caramello representarão Rondônia na etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros
Imagem: Divulgação

A equipe feminina de futsal da Escola Moacyr Caramello, de Chupinguaia, conquistou o título da Seletiva Estadual da Federação do Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) e garantiu vaga para representar o estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que serão realizados em Brasília (DF).

A campanha vitoriosa foi marcada pela dedicação, união e bom desempenho das atletas ao longo da competição. Com atuações consistentes, a equipe encerrou a disputa com o troféu de campeã estadual.

A conquista coloca Chupinguaia em destaque no cenário esportivo escolar e assegura à equipe a oportunidade de disputar uma das principais competições estudantis do país.

As atletas agora intensificam a preparação para representar Rondônia na fase nacional dos JEBs, levando o nome da Escola Moacyr Caramello e do município à competição.

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