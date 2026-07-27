Vilhena está entre as cidades onde PRF cumpre quatro mandados de prisão em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu quatro mandados de prisão em Rondônia entre a última sexta-feira (24) e a manhã desta segunda-feira (27).

As ocorrências foram registradas nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena.

As ordens judiciais estavam relacionadas a crimes de furto e homicídio, além de dívida por pensão alimentícia.

Conforme a PRF, as prisões ocorreram durante fiscalizações de rotina nas rodovias federais, quando motocicletas, carros de passeio, ônibus e caminhões foram abordados.

Segundo a corporação, os mandados haviam sido expedidos pela Justiça de Rondônia e do Mato Grosso do Sul.

Os quatro homens detidos foram encaminhados às autoridades competentes, sendo três apresentados nas respectivas unidades da Polícia Civil e um levado ao Presídio Central de Ji-Paraná.

A PRF destacou que o resultado reforça o trabalho de fiscalização desenvolvido nas rodovias federais, contribuindo para o cumprimento de decisões judiciais e para o fortalecimento da segurança pública no estado.