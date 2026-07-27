VÍDEO: Expedito Netto é oficializado ao Governo de RO e ironiza ausência de políticos: “a gente não perde aquilo que não tem”

A Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) realizou, no último sábado (25), em Porto Velho, sua convenção estadual para homologar as candidaturas que disputarão as eleições deste ano em Rondônia.

O evento também marcou a adesão da Federação PSOL/Rede à coligação majoritária, ampliando a aliança em torno da candidatura do ex-deputado federal Expedito Netto ao Governo do Estado.

Durante a convenção, foram oficializadas as candidaturas da chapa majoritária e dos candidatos aos cargos proporcionais, consolidando o grupo político que apoiará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Rondônia.

Além de Netto, foram aprovadas as candidaturas de Luciana Oliveira (PT) e Aires Mota (Partido Verde) para o Senado. O advogado Luiz Teodoro (PSOL), esteve presente na convenção e foi até cotado como vice, o que foi desmentido pela Federação Rede Sustentável/PSOL em nota oficial.

Em discurso aos participantes, Expedito Netto afirmou que sua candidatura é resultado de convicção e fé no projeto apresentado ao eleitorado. “Nunca pedi a Deus vitória. Eu pedia apenas que Ele me sinalizasse se o caminho que eu estava tomando era o caminho certo. E Ele me sinalizou. Quando se tem Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer batalha”, declarou.

O candidato também comentou a ausência de alguns grupos políticos na composição da aliança e afirmou que o foco permanece na construção da campanha. “As pessoas que não estão caminhando com a gente hoje não irão nos fazer falta. A gente não perde aquilo que não tem”, disse.

Organizadores classificaram a convenção como um momento marcante para a formação da frente política em Rondônia, destacando a presença de lideranças estaduais, militantes e representantes dos partidos que integram a coligação.

Com a homologação das candidaturas, a Federação Brasil da Esperança e os partidos aliados iniciam oficialmente a campanha eleitoral no Estado, com a proposta de fortalecer o palanque do presidente Lula e apresentar suas propostas para o governo estadual e para os demais cargos em disputa (assista ao vídeo abaixo).