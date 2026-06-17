Marketing Digital no MEI: Regras, Limites e CNAEs Permitidos

A dúvida sobre o uso do MEI é recorrente entre gestores de tráfego, social media e produtores de conteúdo. Antes de formalizar sua empresa, é fundamental verificar o CNAE para Marketing e Comunicação: O Guia Completo para entender quais atividades permitem o regime simplificado e quais obrigatoriamente exigem a abertura de uma Microempresa (ME).

O Microempreendedor Individual (MEI) é frequentemente a primeira opção de quem deseja sair da informalidade. Com um custo mensal reduzido e tributação unificada, ele parece o cenário ideal. No entanto, o setor de marketing digital possui nuances regulatórias que podem tornar o MEI uma escolha irregular para certas funções, levando a penalidades fiscais severas caso o enquadramento não corresponda à realidade da prestação de serviço.

Atividades de marketing que NÃO podem ser MEI em 2026

Um dos pontos de maior confusão no mercado é a interpretação de quais serviços são considerados “intelectuais” ou “técnicos”. Segundo a legislação brasileira, profissões que exigem formação acadêmica, regulamentação profissional ou que são de natureza puramente intelectual não podem ser enquadradas como MEI.

No marketing e comunicação, as principais restrições em 2026 incluem:

Agências de Publicidade (CNAE 7311-4/00): Atividades de criação de campanhas e gestão de contas.

Consultoria em Publicidade (CNAE 7319-0/04): Planejamento estratégico e assessoria de marketing.

Redação de Conteúdo e Jornalismo: Atividades que envolvem a criação de roteiros e textos estratégicos.

Gestão de Tráfego e Infoprodutos: Como formalizar corretamente?

A gestão de tráfego pago (Media Buying) e a venda de infoprodutos são os pilares da economia digital atual. Contudo, não existe um CNAE específico chamado “Gestor de Tráfego”.

Para esses profissionais, a formalização correta geralmente exige o enquadramento como Microempresa (ME), utilizando códigos de “Agenciamento de Espaços para Publicidade” ou “Marketing Direto”. No caso de infoprodutos, se a atividade envolver a comercialização de cursos online, pode-se utilizar códigos de treinamento, mas se envolver a estratégia de lançamento e coprodução, a estrutura de agência é a mais adequada juridicamente.

O perigo de usar CNAEs genéricos para evitar impostos

É comum encontrar profissionais utilizando o CNAE de “Promotor de Vendas” ou “Digitador” apenas para permanecer no MEI e pagar menos impostos. Essa prática é considerada desvio de finalidade. Em uma fiscalização ou cruzamento de dados de plataformas de pagamento (como Hotmart, Eduzz ou Stripe), a Receita Federal pode identificar a discrepância e exigir o pagamento de todos os impostos retroativos como Microempresa, acrescidos de multas que podem comprometer a saúde financeira do negócio.

Quando migrar de MEI para ME: O momento do crescimento

Saber a hora exata de migrar do MEI para Microempresa é o que diferencia freelancers de empresários escaláveis. Existem três fatores determinantes:

Limite de Faturamento: O teto de faturamento do MEI é restrito. Se a sua média mensal está crescendo e projeta ultrapassar o limite anual, a migração preventiva evita o pagamento de multas sobre o excesso. Necessidade de Equipe: O MEI permite a contratação de apenas um funcionário. Se sua agência ou operação digital precisa de mais braços, a ME é o único caminho legal. Contratação por Grandes Clientes: Agências de maior porte e empresas corporativas costumam exigir notas fiscais com CNAEs específicos de publicidade, que o MEI não pode oferecer.

A migração para ME permite que a empresa opte pelo Simples Nacional, onde, através de estratégias como o Fator R, é possível manter uma carga tributária competitiva enquanto o negócio ganha escala e segurança jurídica.