TÁ NA CONTA: Rosangela Donadon visita escola de Novo Plano e anuncia quase R$ 1 milhão para playgrounds em Chupinguaia

Em uma verdadeira maratona de investimentos na região do Cone Sul de Rondônia, a deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) visitou, na tarde desta terça-feira, 16, a escola municipal Cleberson Dias Meireles Germini, no distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia.

O objetivo da visita foi apresentar à direção, aos professores e aos alunos os detalhes do investimento de R$ 949.150,00, destinado por meio de emenda parlamentar de sua autoria, para a instalação de playgrounds em cinco escolas municipais do município. Desse montante, R$ 189.830,00 será para esta unidade educativa.

O recurso já foi depositado na conta da Prefeitura, e a expectativa é que as estruturas sejam implantadas em breve.

Acompanhada de lideranças municipais — entre elas o ex-vereador Idenei Dummer e o vice-prefeito Eliezer Paraíso, autor da demanda enviada à parlamentar —, a deputada explicou que a iniciativa busca oferecer espaços adequados para a recreação infantil. O projeto visa contribuir diretamente para o desenvolvimento físico, motor, social e emocional dos estudantes.

Para Rosangela Donadon, investir na infância é investir no futuro. “Nosso compromisso é trabalhar para garantir que as crianças tenham acesso a espaços adequados para brincar, aprender e se desenvolver com segurança. A educação vai muito além da sala de aula, e esses investimentos ajudam a construir um ambiente mais acolhedor e saudável para os alunos”, ressaltou a parlamentar.

Rosangela também enfatizou a importância da parceria entre o mandato parlamentar, o Governo de Rondônia e a administração municipal para viabilizar investimentos que gerem benefícios concretos para a população.

A deputada agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade e pelo compromisso com os municípios rondonienses ao liberar o recurso que tornou possível esse importante investimento para a educação de Chupinguaia.

Na oportunidade, Rosangela também fez um reconhecimento especial ao vice-prefeito Eliezer Paraíso pela atuação comprometida em defesa da comunidade escolar e pelo empenho na busca por recursos que contribuam para o desenvolvimento do município.

Ainda na escola Cleberson Dias Meireles Germini, a deputada participou da entrega de materiais escolares aos alunos em ação realizada em parceria com o município de Chupinguaia.