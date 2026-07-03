Greve é adiada com sinal positivo sobre revogação de projeto envolvendo servidores em Chupinguaia

A celeuma envolvendo um projeto de lei polêmico, que pode provocar uma greve geral dos servidores públicos municipais, continua em andamento em Chupinguaia.

Recentemente, um grupo de servidores reuniu-se com o prefeito Wesley Araújo (PP) para exigir a revogação da proposta. De autoria do Executivo e já aprovado pela Câmara de Vereadores, o projeto retira benefícios da categoria.

Inicialmente, os trabalhadores haviam deliberado pela greve geral caso não houvesse acordo. Contudo, o prefeito sinalizou positivamente durante o encontro, e o município solicitou que o sindicato apresente cálculos de impacto financeiro para avaliar as possibilidades orçamentárias.

Segundo representantes da categoria, uma nova reunião será agendada em breve para detalhar aos servidores o andamento das negociações.

O CASO

Em abril passado, os vereadores aprovaram projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.

A categoria alega que a proposta retira diversos direitos conquistados pelos servidores. O descontentamento foi demonstrado no dia 11 de maio, quando a categoria promoveu um dia de paralisação em protesto à medida (leia mais AQUI e AQUI).