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segunda-feira, 11 de maio de 2026.

Em dia de paralisação, sindicato e servidores municipais lotam sessão da Câmara e mantêm reunião com vereadores em Chupinguaia

Grupo em frente ao Poder Legislativo em Chupinguaia / Foto: Assessoria Sindsul

Membros do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (Sindsul), juntamente com servidores públicos das áreas da Saúde e da Educação, lotaram a sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (11), no município de Chupinguaia.

A mobilização foi motivada pela paralisação promovida pela categoria em protesto contra um Projeto de Lei (PL) encaminhado pelo Executivo e aprovado pelos vereadores. Segundo o sindicato, a proposta compromete e retira diversos direitos dos servidores públicos (leia mais AQUI e AQUI).

O grupo se concentrou por volta das 8h na sede da Câmara Municipal, onde ocupou o plenário durante a sessão legislativa. Durante os trabalhos, um representante do sindicato foi convidado pelos parlamentares a utilizar a tribuna para apresentar as reivindicações da categoria e expor os impactos do projeto.

Ainda nesta segunda-feira, os servidores devem se reunir com os vereadores em busca de uma solução para o impasse, incluindo a possibilidade de retirada de artigos do projeto. O encontro também deverá definir os próximos passos do movimento.

Grupo lotou plenário da Câmara de Vereadores / Foto: Assessoria Sindsul
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