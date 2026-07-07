Campanha Cooperar Corre em Nossas Veias da Sicoob Credisul intensifica doações de sangue por meio do cooperativismo

Há seis anos, a Sicoob Credisul realiza a campanha Cooperar Corre em Nossas Veias, iniciativa de incentivo à doação de sangue desenvolvida em parceria com hemocentros de Rondônia, Mato Grosso e Acre.

Em 2026, a campanha ganhou um reforço, com a ampliação das mobilizações realizadas na semana que antecede o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, reunindo colaboradores, cooperados e a comunidade para fortalecer os estoques dos bancos de sangue.

Durante a intensificação da campanha, as ações ocorreram em Porto Velho (RO), Vilhena (RO), Rio Branco (AC), Cuiabá (MT), Cáceres (MT), Tangará da Serra (MT), Sinop (MT) e Cruzeiro do Sul (AC), em parceria com os hemocentros de cada município. Em Vilhena, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) levou sua equipe e toda a estrutura necessária para realizar as coletas no Centro de Treinamento da Sicoob Credisul, facilitando o acesso da população e ampliando a participação de voluntários.

Até o mês de julho, a campanha contabilizou 237 bolsas de sangue arrecadadas. O resultado tem potencial para beneficiar aproximadamente 948 pessoas, considerando que uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Além de contribuir para o reforço dos estoques dos hemocentros, a campanha aproxima cooperados, colaboradores, parceiros e instituições de saúde em torno de uma causa de interesse coletivo. A iniciativa integra as ações de responsabilidade social da cooperativa e evidencia, na prática, um dos princípios do cooperativismo: o interesse pela comunidade.

“O cooperativismo existe para transformar realidades por meio da união de pessoas. Quando colaboradores, cooperados e comunidade se mobilizam para uma causa como a doação de sangue, colocamos em prática um dos princípios mais importantes do nosso modelo de negócio, que é o interesse pela comunidade. A campanha Cooperar Corre em Nossas Veias representa exatamente isso, pessoas cooperando para salvar vidas”, afirma Vilmar Saúgo, CEO da Sicoob Credisul.

Para Michele Toledo, diretora da Fhemeron em Vilhena, parcerias como essa são essenciais para fortalecer os estoques de sangue e ampliar a conscientização da população sobre a importância da doação regular.

“As campanhas realizadas em parceria com instituições comprometidas com a comunidade são fundamentais para manter os estoques abastecidos e conscientizar a população sobre a necessidade da doação regular. Cada doador faz diferença para quem aguarda por uma transfusão”, destaca.