Mulher perde R$ 14 mil após cair em golpe de falso leilão de veículo em Chupinguaia

Uma mulher procurou a Polícia Militar na manhã de segunda-feira (6), em Chupinguaia, após relatar ter sido vítima de um golpe de estelionato por meio de um falso anúncio de venda de veículo supostamente oriundo de leilão e recuperado de sinistro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima informou que, na última sexta-feira (3), visualizou o anúncio na internet e, após acessar o link disponibilizado, passou a manter contato pelo WhatsApp com um homem que se identificou como “Jonathan”.

Durante a negociação, o suspeito enviou fotografias do veículo, um link para acesso ao suposto leilão e solicitou o envio dos documentos pessoais da vítima, que atendeu ao pedido.

A mulher relatou que não chegou a efetuar o pagamento de R$ 10 mil referente à entrada do automóvel, pois a transferência seria realizada apenas na conclusão da negociação, permanecendo o restante do valor para parcelamento.

Na sequência, o suspeito encaminhou um novo link e solicitou que a vítima realizasse um procedimento de reconhecimento facial. Ao acessar o endereço eletrônico, uma tela diferente foi exibida em seu celular, momento em que foi orientada a posicionar o rosto diante da câmera para a captura da biometria facial.

Pouco depois, a vítima constatou uma movimentação bancária não autorizada em sua conta, da qual foi subtraída a quantia de R$ 14 mil.

Diante dos fatos, a mulher procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária, que investigará o crime.