PM apreende maconha, cocaína e balança de precisão; cinco são conduzidos à Unisp em Vilhena

A Polícia Militar apreendeu porções de maconha, cocaína e uma balança de precisão durante uma ação realizada na noite de segunda-feira (6), no bairro Assossete, em Vilhena.

Cinco pessoas foram conduzidas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) após a constatação de posse e armazenamento de entorpecentes em dois endereços ligados à ocorrência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ação teve início durante patrulhamento tático pela Rua 8506, nas proximidades do número 440, local já conhecido pela polícia em razão de denúncias relacionadas ao comércio e ao consumo de drogas.

Durante as rondas, os militares avistaram um VW Gol estacionado em frente a um imóvel, com três ocupantes em seu interior. Segundo a ocorrência, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e arremessou pela janela um cigarro artesanal com características semelhantes à maconha, motivando a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais encontraram outro cigarro da mesma substância. Durante a ocorrência, o proprietário da residência chegou ao local e informou que os abordados eram seus amigos e que estavam reunidos para fazer uso da droga.

Ainda conforme o registro policial, o morador entregou espontaneamente aos militares um invólucro contendo uma porção de maconha que estava no interior da residência. Questionado sobre a origem do entorpecente, afirmou ter adquirido parte da droga e informou que o restante estaria guardado na casa de um homem conhecido pelo apelido de “Cachorro”, no bairro Florença.

A guarnição se deslocou até o endereço indicado e localizou o suspeito. No imóvel, ele entregou aos policiais uma mochila contendo uma balança de precisão, uma porção de substância análoga à cocaína e aproximadamente 200 gramas de maconha.

Durante as buscas, os militares também localizaram, em outro cômodo da residência, sete invólucros com porções de maconha já fracionadas e embaladas para pronta entrega, totalizando cerca de 32 gramas.

Diante dos fatos, os cinco envolvidos foram conduzidos à Unisp de Vilhena, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis da Polícia Judiciária.