Vilhena começa instalação de 5 km de barreiras de segurança em duas principais avenidas da cidade

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), iniciou na última segunda-feira, 06, a instalação de barreiras de segurança do tipo guard-rail nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Jô Sato.

A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária dos motoristas que utilizam as vias diariamente.

Ao todo, serão implantados 5 quilômetros de extensão de barreiras ao longo das duas avenidas. O projeto conta com um investimento de R$ 2,5 milhões, custeado integralmente com recursos próprios do município.

Os trabalhos começaram pelo trecho da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Devido às obras na altura do Sesi/Senai, uma das faixas de tráfego precisou ser interditada.

A Semtran orienta os condutores que circulam pela região a reduzirem a velocidade e redobrarem a atenção ao aproximarem-se do local sinalizado, a fim de evitar acidentes durante o período de execução dos serviços.