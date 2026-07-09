CABIXI: prefeito rebate e afirma que contrato com irregularidades no lixo foi firmado na gestão anterior: “vamos recorrer”

O prefeito de Cabixi, Silvano Almeida, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para rebater informações veiculadas na matéria divulgada nesta quinta-feira, 9.

De acordo com ele, o contrato do qual o Tribunal de Contas detectou irregularidades pertence à ex-gestão municipal, comandada por Izael Dias Moreira.

“Este processo é de 2022. O outro prefeito que era responsável. O contrato foi encerrado em 2024, não existiu vínculo neste contrato no meu mandato. Vamos recorrer e apresentar os documentos que provam”, explica Almeida.

O CASO

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia multou cinco prefeitos, incluindo Silvano Almeida, em valores que, somados, chegam a R$ 53.460,00 por descumprimento, sem causa justificada.

O processo foi instaurado para analisar o Pregão Eletrônico n. 11/CIMCERO/2021, destinado à formação de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de resíduos sólidos urbanos aos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia, o CIMCERO.

A fiscalização teve origem em indícios de que o objeto havia sido adjudicado à empresa MFM Soluções Ambientais, única participante do certame, por valores superiores aos estimados (leia a matéria completa AQUI).