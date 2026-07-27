Equipe do CTPM V é campeã estadual invicta e representará Rondônia na fase nacional dos Jogos Escolares

A equipe masculina de voleibol do Colégio Tiradentes da Polícia Militar V (CTPM V), de Vilhena, conquistou de forma invicta a seletiva estadual dos Jogos Escolares de Rondônia e garantiu vaga para representar o Estado na etapa nacional da competição, que será realizada em setembro, no Distrito Federal. A classificação foi alcançada no último fim de semana, durante a disputa realizada em Cacoal.

Representando o município por meio da parceria entre o CTPM V e a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) – Cooperando com o Esporte, os atletas enfrentaram equipes de Ariquemes, Espigão do Oeste e Ji-Paraná, vencendo todas as partidas da competição.

A final, disputada na quadra da Escola Bernardo Guimarães, foi marcada por equilíbrio e emoção. O time vilhenense abriu vantagem ao vencer os dois primeiros sets contra a equipe de Ji-Paraná. No entanto, os adversários reagiram e empataram o confronto ao vencer o terceiro e o quarto sets, levando a decisão para o tie-break.

Sob o comando da técnica Ana Emerick, os atletas retomaram o controle da partida no set decisivo, demonstrando concentração e determinação para fechar o jogo e conquistar o título estadual, assegurando a vaga na fase nacional dos Jogos Escolares.

O projeto desenvolvido pela AVV em parceria com as escolas de Vilhena tem como objetivo fortalecer o voleibol escolar no município. A associação é responsável pela preparação técnica das equipes de voleibol e vôlei de praia, buscando elevar o desempenho dos estudantes-atletas nas competições estaduais e nacionais.

Com a classificação garantida, a comissão técnica intensificará os treinamentos visando uma boa campanha na etapa nacional, que reunirá, em Brasília, os melhores atletas escolares do país na categoria infantil.

No feminino, a equipe da Escola FAVOO teve a participação interrompida ainda na estreia da seletiva. Durante a primeira partida, a levantadora e capitã da equipe, Sofia de Almeida, sofreu uma lesão que impossibilitou sua permanência na competição, comprometendo a sequência do time no torneio.

A participação das equipes de Vilhena na seletiva estadual contou com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, que disponibilizou o transporte dos atletas até Cacoal. O suporte foi viabilizado por meio da intercessão do diretor do CTPM V, capitão PM Itamar de Santi, junto ao chefe do Estado-Maior-Geral da PM/RO, coronel QOPM Yuri Frota Ribeiro Sales, contribuindo para que as equipes representassem o município na competição organizada pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO).