Ao EXTRA, ex-ministro Amir Lando afirma que foi convidado para disputar Senado após desistência de Confúcio

O ex-ministro e ex-senador Amir Lando afirmou ao Extra de Rondônia que recebeu convite para disputar uma das vagas ao Senado nas eleições deste ano pelo MDB em Rondônia.

O movimento ocorre após a desistência já confirmada de Confúcio Moura da corrida ao Senado e pode provocar uma mudança nos planos eleitorais do partido.

Até então, Amir Lando vinha sendo cotado para compor como candidato a vice-governador a chapa encabeçada por Pedro Adib, também do MDB. Com a abertura da vaga ao Senado, porém, o nome do ex-senador passou a ser considerado dentro do partido para ocupar o espaço deixado por Confúcio.

Lando confirmou que foi procurado, mas deixou claro que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro eleitoral. “Há um convite de amigos. Até mesmo do MDB. Mas ainda não há definição”, afirmou ao site.

A possível mudança colocaria Amir Lando novamente na disputa por um cargo majoritário. Com experiência como deputado estadual, deputado federal, senador e ministro da Previdência Social, ele é um dos nomes de trajetória mais conhecida dentro do MDB de Rondônia.

Caso aceite o convite para o Senado, a composição da chapa majoritária do MDB deverá passar por novos ajustes, inclusive em relação à candidatura de Pedro Adib e à vaga de vice-governador.

Por enquanto, Amir Lando mantém cautela e não confirma nenhuma candidatura. As conversas internas do MDB devem definir nos próximos dias qual será o papel do ex-senador na disputa eleitoral de 2026.