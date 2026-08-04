Com desistência de Confúcio, vilhenense Rosângela Cipriano reforça que continua na disputa por vaga ao Senado em RO

A candidata a deputada federal Rosângela Cipriano (PSB) questionou, em entrevista ao Extra de Rondônia, a retirada de seu nome da disputa ao Senado e defendeu que sua candidatura, aprovada em convenção partidária, seja considerada novamente diante das mudanças no cenário eleitoral de Rondônia.

Segundo Rosângela, seu nome foi aprovado para disputar uma das vagas ao Senado durante a Convenção Eleitoral Estadual do PSB, realizada em 20 de julho. Na ocasião, o partido aprovou também o nome de Neidinha Suruí para a disputa.

A vilhenense afirma que, posteriormente, foi informada pelo candidato do PSB ao Governo de Rondônia, Samuel Costa, de que o senador Confúcio Moura, do MDB, entraria na disputa pelo Senado e que, para aumentar as chances do parlamentar, seria necessário evitar outros nomes na composição.

“Meu nome foi aprovado em convenção no dia 20/7, como candidata ao Senado. Porém, Samuel Costa, candidato ao Governo, do PSB, me disse que Confúcio viria ao Senado e precisava que nenhum outro candidato o fosse, para que a ele fosse dada maior chance de ganhar as eleições”, relatou.

A situação, segundo Rosângela, mudou após a desistência de Confúcio Moura da disputa pela reeleição ao Senado. Com a saída do senador, novas possibilidades começaram a ser discutidas dentro do campo político que reúne partidos de centro-esquerda e esquerda (leia mais AQUI).

Nesta sexta-feira (31), informações divulgadas na imprensa apontaram o nome do presidente estadual do PSB, Vinicius Miguel, como possível candidato à segunda vaga ao Senado.

Diante disso, Rosângela questiona por que seu nome, que havia sido aprovado anteriormente em convenção, não voltou a ser considerado. “Confúcio saiu do páreo e agora a parte boa do jornalismo de Rondônia quer saber por que meu nome não volta a figurar como candidata ao Senado”, afirmou.

Rosângela também fez críticas à forma como, segundo ela, algumas decisões partidárias são tomadas, mas apesar da insatisfação, a candidata afirmou que, em nome da unidade partidária, permanece na composição aprovada e atualmente figura na ata como candidata a deputada federal.