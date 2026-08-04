Wiveslando Neiva tem candidatura a deputado estadual homologada e defende manutenção da representatividade do Cone Sul na ALE

O nome de Wiveslando Neiva foi homologado pelo PL durante a convenção partidária realizada em 22 de julho para disputar uma vaga de deputado estadual nas eleições de 2026.

Agora, oficialmente candidato, ele afirma que uma das principais metas da campanha será manter a representação política do Cone Sul na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 3, Wiveslando destacou que a homologação na convenção marcou uma nova etapa de sua trajetória política.

Ele lembrou, porém, que a campanha eleitoral terá início oficialmente apenas em 16 de agosto, conforme o calendário eleitoral. “Hoje nós podemos já apresentar um candidato aprovado pela convenção a deputado estadual. Ainda não podemos fazer campanha, porque a campanha só libera no dia 16 de agosto”, afirmou.

REPRESENTATIVIDADE DO CONE SUL

Wiveslando defende que a região mantenha deputados estaduais com atuação próxima aos municípios e às demandas locais.

Para ele, a saída de Ezequiel Neiva da disputa estadual, com a candidatura a deputado federal, abre espaço para uma nova representação do Cone Sul na Assembleia Legislativa. “Como o Ezequiel Neiva está indo para a federal, fica aberta uma vaga de estadual. E nós estamos divulgando, fazendo essa campanha para poder manter a representatividade da nossa região”, disse.

Segundo o candidato, o Cone Sul tem apresentado crescimento econômico e populacional e precisa manter representantes capazes de acompanhar as demandas dos municípios.

Ele também argumentou que parlamentares de outras regiões podem contribuir com o Cone Sul, mas que os representantes locais teriam maior compromisso com as prioridades da região.

SEGUINDO OS PASSOS DO PAI

Wiveslando também falou sobre a responsabilidade de representar politicamente o pai, Ezequiel Neiva, que exerce atualmente o mandato de deputado estadual e disputa uma vaga na Câmara dos Deputados. “É uma missão boa. Eu fico contente de assumir essa responsabilidade”, afirmou.

Segundo Wiveslando, o pai acumulou experiência ao longo de três mandatos na Assembleia Legislativa e, durante esse período, consolidou uma atuação voltada principalmente às demandas do Cone Sul.

Para o candidato, a presença constante nos municípios é uma das características que pretende levar para sua própria atuação política. “Tem que estar presente, ouvindo a população, para saber da realidade daquela região, saber da realidade das demandas daquela cidade e poder atender pontualmente”, declarou.

SAÚDE É UMA DAS PRINCIPAIS DEMANDAS

Durante a entrevista, Wiveslando apontou a saúde pública como uma das áreas mais cobradas pela população durante suas primeiras conversas nos municípios.

Segundo ele, Vilhena acaba concentrando parte importante da demanda de saúde do Cone Sul, por ser referência para moradores de diversas cidades da região.

O candidato citou investimentos destinados pelo pai à área, incluindo recursos para exames e procedimentos realizados em Vilhena. Também mencionou obras e cirurgias que, segundo ele, receberam recursos destinados por Ezequiel Neiva.

Para Wiveslando, a atuação regional precisa considerar justamente esse fluxo de pacientes dos municípios do Cone Sul para Vilhena.

CANDIDATO SE POSICIONA COMO REPRESENTANTE DA DIREITA

Filiado ao PL, Wiveslando afirmou que pretende apresentar uma candidatura alinhada ao campo político de direita. “Eu sou um candidato do PL. Sou um candidato de direita”, declarou.

Ele disse que sua atuação política será pautada por valores que associa à direita, citando família, agricultores, empresários, empreendedores e pessoas de bem.

Wiveslando também afirmou que considera as eleições de 2026 importantes para a definição dos representantes que ocuparão os cargos públicos pelos próximos quatro anos e defendeu que os eleitores escolham candidatos que considerem alinhados aos seus interesses. “É uma eleição importantíssima. O Brasil, mais uma vez, passa por um momento importantíssimo, onde nós vamos decidir quem serão os próximos líderes pelos próximos quatro anos”, finalizou.