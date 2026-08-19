Homem desaparece após colisão entre embarcação e balsa no Rio Guaporé, em Pimenteiras

Um homem identificado como Valdecir Lino, conhecido na região pelo apelido de “Pica-Pau”, está desaparecido após um acidente envolvendo duas embarcações no Rio Guaporé, em Pimenteiras do Oeste, nesta quarta-feira (19).

Segundo informações repassadas por testemunhas, Valdecir retornava pelo rio quando, nas proximidades do Castaman, acabou colidindo com uma balsa que estava no local.

A suspeita inicial é de que a presença de um contêiner tenha prejudicado a visibilidade do condutor, provocando a colisão.

A batida foi forte e provocou danos na embarcação conduzida por Valdecir. A parte dianteira ficou bastante amassada, assim como o contêiner da balsa.

Após o acidente, Valdecir caiu no rio e não foi mais localizado. Ele trabalha como piloteiro, termo utilizado na região para designar os condutores de embarcações.

BUSCAS MOBILIZAM BOMBEIROS E MORADORES

Equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores, estão realizando buscas no Rio Guaporé na tentativa de localizar o desaparecido. Moradores também participam das buscas, entre eles o irmão de Valdecir.

As equipes concentram os trabalhos nas áreas próximas ao local onde ocorreu a colisão, enquanto familiares aguardam informações sobre o paradeiro do homem. Até o momento, Valdecir Lino não havia sido localizado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis, que poderão esclarecer as condições de navegação e os fatores que contribuíram para a colisão.