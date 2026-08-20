Comerciante pioneiro morre aos 80 anos e deixa legado na história de Vilhena

O comerciante e pioneiro Celso Augusto Miglioranza, de 80 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (20), no Hospital Regional de Vilhena.

Conhecido por sua trajetória no município, ele deixa familiares, amigos e um legado marcado pela contribuição ao comércio local.

Nascido em 25 de novembro de 1945, Celso Augusto estava internado desde quarta-feira (19), quando deu entrada na unidade hospitalar com um quadro grave de infecção. Apesar dos cuidados médicos, ele não resistiu e morreu durante a madrugada.

Ao longo de sua trajetória em Vilhena, o pioneiro teve importante participação no desenvolvimento do comércio local. Ele foi fundador das tradicionais padarias Fiorentina, que durante muitos anos fizeram parte da história e do cotidiano dos moradores do município.

A notícia da morte de Celso Augusto causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória e sua contribuição para a cidade.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Os atos fúnebres estão sendo realizados pela Funerária e Memorial São Matheus.

O velório terá início às 12h desta quinta-feira (20), no Memorial São Matheus, em Vilhena.

O sepultamento está previsto para as 17h30, no Cemitério Cristo Rei, também nesta quinta-feira.