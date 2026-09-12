Colisão entre picape e motocicleta mata comerciante na Linha 135 em Vilhena

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um comerciante identificado como Altair Cordeiro, mais conhecido por “Jaruzinho” na noite de sexta-feira, 11 de setembro, na Linha 135, área rural de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima conduzia uma motocicleta Honda Biz pela estrada vicinal quando se envolveu em uma colisão com uma caminhonete.

Com a violência do impacto, o condutor da moto sofreu ferimentos gravíssimos e não resistiu, falecendo no local antes do atendimento médico.

A vítima mantinha um bar na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera.

A Polícia Militar isolou a área para a realização dos exames periciais que vão determinar as causas e a dinâmica da colisão.

Após a conclusão dos trabalhos de praxe, o corpo foi liberado e recolhido por uma funerária Dom Bosco. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

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