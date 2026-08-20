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quinta-feira, 20 de agosto de 2026.

Munições de espingarda e faca são encontradas sob contêiner no bairro Jardim América em Vilhena

Trabalhador localizou os objetos ao erguer a estrutura para transporte
Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Duas munições de arma de fogo e uma faca foram encontradas e recolhidas na Avenida Celso Mazutti, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um trabalhador foi até o endereço para fazer a retirada de um contêiner e transportá-lo para outro local.

Ao erguer a estrutura metálica, o homem visualizou duas munições para espingarda, calibre .28, além de uma faca do tipo peixeira localizadas na área abaixo do equipamento.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou o recolhimento dos objetos.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

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