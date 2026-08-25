Karateca rondoniense supera potências mundiais e garante dobradinha de ouro em campeonato no ES

Representando Ji-Paraná e a Academia Stillus, um atleta rondoniense brilhou no topo do pódio no Kata e no Kumite, superando grandes potências mundiais da modalidade.

A cidade de Vitória, no Espírito Santo, tornou-se a capital do karatê tradicional nos dias 22 e 23 de agosto ao sediar o Campeonato Mundial da Japan Karate Shoto Federation (JKS).

O grandioso evento reuniu cerca de 900 competidores de 27 países, apresentando um nível técnico altíssimo nas disputas.

Em meio aos melhores atletas do planeta, o nome de Ji-Paraná ecoou forte no lugar mais alto do pódio. O Sensei Agnaldo Souza, da Academia Stillus de Karate Shotokan, teve um desempenho impecável e conquistou duas medalhas de ouro, consagrando-se campeão mundial tanto na modalidade de Kata quanto de Kumite (luta).

Com o duplo resultado histórico no Espírito Santo, o Sensei Agnaldo consagrou-se bicampeão mundial de Karate Shotokan JKS, somando este feito ao título conquistado em 2024, em Tóquio, no Japão.

RESULTADOS NO PÓDIO

O atleta enfrentou chaves acirradas contra competidores internacionais de alto nível, garantindo a dobradinha de ouro para o Brasil:

KUMITE (LUTA):

1º lugar (Ouro): Brasil (Agnaldo Souza)

2º lugar (Prata): Rússia

3º lugar (Bronze): Estados Unidos

4º lugar: Brasil

KATA (FORMA):

1º lugar (Ouro): Brasil (Agnaldo Souza)

2º lugar (Prata): Estados Unidos

3º lugar (Bronze): África do Sul

4º lugar: Chile

DOMÍNIO INTERNACIONAL

O desempenho dos atletas nas chaves principais foi um dos pontos mais marcantes do evento, com destaque para os confrontos entre representantes da América do Sul e da Europa. Nas disputas gerais por equipes, destacaram-se delegações tradicionais como Chile, Inglaterra, Argentina e o próprio Brasil.

A conquista do Sensei Agnaldo Souza reforça a tradição e a força do karatê de Ji-Paraná e de Rondônia no cenário mundial, levando a bandeira do estado e do país ao topo do esporte internacional.