Motorista é preso transportando folhas de coca em fiscalização na BR-435 em Pimenteiras

Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira, 24 de agosto, transportando cerca de 120 gramas de folhas de coca in natura durante uma fiscalização no trevo da BR-435, entroncamento entre os municípios de Pimenteiras do Oeste e Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a abordagem ocorreu em um ponto de bloqueio montado na rodovia para prevenir e coibir crimes em rotas de acesso à fronteira com a Bolívia.

Ao ser parado pelos policiais, o condutor de uma caminhonete Fiat Strada apresentou comportamento bastante nervoso, o que motivou uma vistoria detalhada no automóvel.

Durante a busca veicular, os policiais encontraram o material vegetal dividido em três embalagens, além de um saco plástico vazio.

Parte do produto estava guardado no compartimento da porta do motorista, enquanto a maior quantidade encontrava-se escondida atrás dos assentos. As características das embalagens indicam que a substância é de origem boliviana.

Diante do fracionamento e da forma como o produto era transportado, o motorista recebeu voz de prisão e foi algemado para garantir a segurança da equipe.

O suspeito, o utilitário e todo o material recolhido foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para o registro da ocorrência e investigação das circunstâncias do transporte.