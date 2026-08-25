VÍDEO: após repercussão no EXTRA, médico e família se manifestam sobre caso de bebê que nasceu em casa em Vilhena

Um vídeo divulgado pela Prefeitura de Vilhena e que circula nas redes sociais apresenta esclarecimentos sobre o atendimento prestado à gestante Estefhany Blem, mãe da pequena Cibelly, que nasceu em casa no último dia 16 de agosto.

A situação ganhou repercussão após a divulgação de vídeo do nascimento da bebê no EXTRA DE RONDÔNIA (obtendo quase 190 mil visualizações e 420 comentários no instagran, além de outros inúmeros no Facebook e site de notícias) e levantou dúvidas sobre o atendimento recebido pela mãe antes do parto (leia mais AQUI e AQUI).

No vídeo, o médico obstetra Nilton Ramirez, coordenador da maternidade, explica que a gestante procurou atendimento por volta das 11h, apresentando contrações leves e esporádicas.

Segundo ele, durante a avaliação, Estefhany estava com dois centímetros de dilatação e o bebê ainda não estava encaixado, sendo orientada sobre os sinais e sintomas que indicariam a necessidade de retorno imediato à unidade.

O médico afirmou que o caso foi discutido com a equipe de obstetras e que, segundo a avaliação apresentada, o atendimento seguiu os protocolos adotados para o acompanhamento das gestantes.

O vídeo também traz o depoimento dos pais de Cibelly, que relatam a experiência vivida e afirmam que não houve negligência no atendimento. Segundo a família, o nascimento acabou acontecendo de forma inesperada, mas mãe e filha receberam auxílio durante todo o processo.

Hoje, Estefhany e a pequena Cibelly estão bem e a bebê, segundo o relato da família, nasceu saudável e já tem uma história surpreendente para contar. (Assista ao vídeo abaixo).