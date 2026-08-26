Acir alerta para endividamento e promete reação contra bets em Rondônia

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) fez um alerta sobre o avanço do endividamento das famílias em Rondônia e endureceu o discurso contra as casas de apostas. Segundo ele, dados recentes do Serasa apontam que quase 700 mil rondonienses estão endividados — número que classificou como “alarmante”.

Acir relacionou o problema ao alto custo de vida, ao peso das contas básicas e às taxas de juros cobradas de quem precisa recorrer ao crédito.

“Água, luz, gás, transporte, só isso já consome boa parte da renda das pessoas. E quando a pessoa precisa de crédito, a taxa de juros é altíssima e vira um impedimento”, afirmou.

Ao falar das bets, Acir subiu o tom.

“As casas de apostas são uma praga, que endividam as pessoas e não dão retorno nenhum para a sociedade”, disse.

Para o candidato, o impacto vai muito além do dinheiro perdido nas plataformas.

“Isso é que nem droga, vicia e acaba com a vida de muita gente”, afirmou.

Acir disse que pretende levar o enfrentamento ao problema para o Senado e prometeu cobrar medidas mais duras para proteger as famílias dos efeitos do vício em apostas.

“Quando eu chegar ao Senado, se Deus quiser, eu vou fazer um barulho daqueles contra essas bets”, declarou.

Segundo Acir, as consequências já aparecem também na saúde pública. Ele afirmou que milhares de pessoas enfrentam problemas relacionados ao vício em apostas, pressionando o SUS e provocando conflitos dentro das próprias famílias.

“Elas são um problema nacional muito sério, com milhares de pessoas internadas por vício em apostas que sufocam ainda mais o SUS e despedaçam as famílias por dentro”, disse.

Para Acir, o poder público não pode assistir ao avanço do endividamento e da dependência em apostas sem reagir.

“Temos que ter projetos que protejam as pessoas, as famílias dos seus endividamentos”, concluiu.