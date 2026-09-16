Motoneta furtada em frente casa de shows é encontrada abandonada em Vilhena

Uma motoneta Honda Biz com registro de furto foi recuperada pela Polícia Militar após ser encontrada abandonada em uma via pública no bairro Cohabinha, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada por moradores da região que estranharam a presença do veículo estacionado há algum tempo na Rua V9, nas proximidades de uma escola municipal.

Ao chegarem ao endereço e consultarem os dados do veículo junto ao sistema de segurança pública, os policiais constataram que se tratava de uma motoneta que havia sido furtada na madrugada de domingo, na área externa de uma casa de eventos da cidade.

O veículo foi recolhido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde passou pelos procedimentos cabíveis para posterior restituição ao legítimo proprietário.