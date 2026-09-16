Bicicleta abandonada em terreno baldio é recolhida pela polícia no bairro Cidade Verde IV, em Vilhena

Uma bicicleta de cor branca foi encontrada abandonada em um terreno baldio localizado no cruzamento da Avenida Recife com a Rua André Martins, nas proximidades do Shopping Jardins de Vilhena, no bairro Cidade Verde IV, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial foi acionada por moradores da região que notaram a presença do objeto sem dono.

Populares informaram que a bicicleta, que possui adesivos com a inscrição “GTS MS PRO”, estava deixada no local desde o dia anterior, sem que ninguém tivesse sido visto se aproximando ou deixando o bem.

Durante a verificação inicial no sistema de segurança, os policiais identificaram o registro de um furto ocorrido no mês de novembro de 2025 envolvendo uma bicicleta com características semelhantes.

No entanto, como o boletim anterior não continha o número de série do bem subtraído, não foi possível confirmar de imediato se a bicicleta encontrada é a mesma do crime citado.

Diante dos fatos, a bicicleta foi recolhida e entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde passará por verificações mais detalhadas para a identificação do proprietário legal.