Facebook Instagram
quarta-feira, 26 de agosto de 2026.

Bruno Bolsonaro Scheid já em segundo lugar na disputa pelo Senado, aponta Quaest

Em sua primeira disputa eleitoral, Bruno Bolsonaro Scheid (PL) aparece entre os nomes mais citados na corrida pelas duas vagas de Rondônia ao Senado. Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25) mostra o candidato com 11% das intenções de voto na combinação das duas escolhas dos eleitores.

O resultado coloca Bruno em empate técnico no grupo da frente da disputa. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, seu percentual pode variar entre 8% e 14%. Na apresentação dos números, a pesquisa apontou empate técnico entre Bruno Bolsonaro Scheid, Sílvia Cristina e Fernando Máximo.

O desempenho ganha destaque por ocorrer justamente na primeira eleição disputada por Bruno. Mesmo estreando nas urnas, ele já alcança dois dígitos e aparece inserido entre os nomes com maior percentual no levantamento.

Outro número favorável está na rejeição. Entre os quatro primeiros colocados, Bruno registra o menor índice de eleitores que dizem conhecê-lo e não votar nele: 15%. Fernando Máximo e Sílvia Cristina têm 16%, enquanto Mariana Carvalho registra 22%.

O escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar o Senado em Rondônia chega aos 11% mesmo ainda sendo desconhecido por 64% dos entrevistados. Outros 21% afirmam que conhecem Bruno e votariam nele, enquanto 15% dizem que o conhecem e não votariam.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Bruno registra 2%. O cenário segue marcado por forte indefinição, com 83% dos eleitores sem citar espontaneamente um nome para o Senado.

Na combinação dos votos, 26% permanecem indecisos, enquanto 13% dizem que votariam em branco, anulariam ou não votariam caso a eleição fosse realizada agora.

A pesquisa ouviu 804 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto, em municípios de Rondônia. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela Rede Amazônica e registrado na Justiça Eleitoral sob o número RO-05711/2026.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!