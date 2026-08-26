Ex-presidente da Câmara Municipal de Vilhena declara apoio à reeleição do deputado Luizinho Goebel

O deputado estadual Luizinho Goebel, que busca mais um mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia, segue recebendo manifestações de apoio de lideranças e de pessoas com atuação relevante na comunidade.

Um dos apoios veio do empresário, professor e ex-presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Gilson Carlos Ferreira, que gravou um vídeo manifestando sua posição favorável à continuidade do deputado no Legislativo estadual.

Na declaração, Gilson destacou a importância de Luizinho Goebel para Vilhena, para os municípios do Cone Sul e também para outras regiões de Rondônia.

“Eu falo sem titubear que o Luizinho é fundamental para o Cone Sul. Não só para Vilhena, mas para todo o Cone Sul e outras regiões. O Luizinho se faz presente em quase todos os lugares. Ele é muito importante, está sempre presente, sempre preocupado, sempre buscando recursos”, afirmou.

Gilson, que também teve a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa, ressaltou o respeito conquistado por Luizinho Goebel entre os demais parlamentares.

“A atuação do Luizinho dentro da Assembleia, como parlamentar, também é muito importante. Eu tive a honra de participar e trabalhar dentro da Assembleia. O Luizinho é muito respeitado, inclusive pelos deputados mais antigos. A opinião do Luizinho é muito importante”, declarou.

Ao final da manifestação, o empresário e ex-presidente da Câmara elogiou características pessoais e a dedicação do deputado ao trabalho.

“Íntegro, correto, trabalhador demais. Eu admiro essa força que você tem para o trabalho. Eu admiro muito isso em você. Continue assim, porque nós precisamos de pessoas como você”, concluiu Gilson Carlos Ferreira.

A manifestação se soma a outros apoios recebidos por Luizinho Goebel durante sua caminhada em busca da renovação do mandato na Assembleia Legislativa, onde o parlamentar defende a continuidade do trabalho voltado aos municípios e às demandas da população de Rondônia.