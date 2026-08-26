Governo anuncia aumento do salário mínimo para R$ 1.741 em 2027

O ministro da Fazenda, Daril Durrigan, confirmou que o salário mínimo será reajustado para R$ 1.741 a partir de 1º de janeiro de 2027.

O aumento representa um incremento de R$ 120, ou 7,4%, em relação ao valor atual de R$ 1.621.

JUSTIFICATIVA DO AUMENTO

O reajuste foi calculado com base na inflação acumulada e no crescimento da economia. O governo considerou: Inflação de 4,93% no período e crescimento econômico de 2,30% em 2025.

IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS

O aumento do salário mínimo é significativo, pois cerca de 45% dos benefícios do regime geral da previdência social são atrelados a esse valor. Qualquer alteração no piso salarial gera um impacto direto nas contas públicas.

REGRA DE INDEXAÇÃO MANTIDA

Na apresentação do orçamento, o governo decidiu manter a atual regra de indexação, o que significa que o salário mínimo continuará a ser utilizado como referência para a concessão de benefícios fiscais.